Revani tatlısı nasıl yapılır? Ev yapımı kolay revani tarifi

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Revani, Osmanlı döneminden beri Türk mutfağında bulunan klasik bir tatlıdır. Osmanlılar bugün Ermenistan olan Erivan kentini fethettiğinde revani isminin verildiği söyleniyor. Bu tatlı birçok Akdeniz ve Orta Doğu kültüründen esintiler içermektedir. Revani tatlısına Arapçada basbousa, Ermenice de shamali denir. Peki, revani tatlısı nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir revani tarifi…

Türk mutfağında revani, en yaygın tatlılardan biridir ve hem evde yapılabilir hem de restoranlarda servis edilir. Bir miktar hafif şerbetle kaplanmış tek kat yumuşak, sarı irmikli pandispanya (pasta keki) ile yapılan basit bir tatlıdır. Yunanistan, Mısır, İsrail, Ürdün ve Arap mutfağı da dahil olmak üzere, doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da çeşitli isimleri vardır. Evde kolayca yapabileceğiniz bir revani tarifini sizler için hazırladık. Bu kolay tarifi siz de deneyin ve evde Türk usulü revani yemenin keyfini çıkarın!

MALZEMELER

Şerbet İçin:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1/2 limon

Kek için:

3 yumurta

1/2 su bardağı şeker

3/4 su bardağı bitkisel yağ

1 limon (kabuklu)

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı sade yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı pişmemiş irmik

1/4 su bardağı ince öğütülmüş fındık

1/2 çay kaşığı karbonat

2 çay kaşığı kabartma tozu

Garnitür: Hindistan cevizi ve öğütülmüş fındık

HAZIRLANIŞI

Fırını önceden 350 F (175 C) kadar ısıtın. 9 inç x 13 inç tavayı yağlayın.

Kek yapmaya başlamadan önce, şetbetin hazırlaması için soğumasını bekleyin. Şekeri ve suyu orta boy bir tencerede karıştırarak başlayın. Isıyı yüksek ateşte açın ve karışımı sürekli karıştırırken kaynatın.

Kaynadıktan sonra, ısıyı düşürün ve şerbetin kapak kapalıyken yaklaşık 10 dakika boyunca yavaşça kaynamasına izin verin. Limon suyunu sonuna kadar ekleyin. Isıyı kapatın ve tarifin geri kalanını yaparken şerbetin soğumasını bekleyin.

Büyük bir karıştırma kabında, yumurtaları ve şekeri çırpın. Karışım, şeker eriyene kadar birkaç dakika hızlı bir şekilde çırpılır. Çırpma ne kadar fazla olursa, revani’niz o kadar iyi sonuçlanır.

Yağ, limon kabuğu rendesi, vanilya ve yoğurt ekleyip birkaç dakika daha çırpın.

Kuru malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar iyice karıştırın.

Meyilli yağlanmış tepsiye doldurun. Üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirin ve ortasına yerleştirilmiş bir kürdan temiz, yaklaşık 30 ila 40 dakika sonra. Tavayı fırından çıkardıktan sonra, yaklaşık 5 dakika dinlendirin.

Pasta altını hala tavadayken porsiyon boyutunda kareler veya dikdörtgenler halinde kesin.

Büyük bir kaşık kullanarak, yavaşça soğutulmuş şerbetin tamamını pastanın üzerine drizle sokup içine batırın. Keki folyo ile örtün ve birkaç saat buzdolabında soğutun.

Servis yapmadan önce, her kek karesini bir tutam hindistan cevizi ve yer fıstığı ile süsleyin.

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