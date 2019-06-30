Baskil Hacımustafaköy Köyü

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Hacımustafaköy Köyü, Elazığ ilinin Baskil ilçesine bağlı bir köydür. Yolunuz Doğu Anadolu bölgesine düşer ve bu köyün yakınlarından geçiyorsanız Hacımustafaköy Köyü Resimleri ve Hacımustafaköy Köyü videoları sizin de ilginizi çekebilir.

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Hacımustafaköy, Elâzığ ilinin Baskil ilçesine bağlı bir köydür.

Köy sakinleri köyleri için eski dönemde Kürtçe Kurmumyane jori ismini de kullanmışlardır. Köyün geçmişi tam olarak bilinememekle beraber eski Ermeni mezarlarının kalıntıları ve yer isimlerindeki Ermeni kökenli kelimeler bu köyün çok eskilerde Ermeniler tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Köy ermenilerden sonra Canbeyli aşiretinden insanların gelerek yerleşmesiyle oluşmuş bir köydür. Kürtçe konuşan sünni müslüman ahaliden oluşmuştur.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi 2000 yılından itibaren döşenmiştir. Fakat kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol olmayıp köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

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