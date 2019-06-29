Metin Feyzioğlu’ndan ezber bozan çıkış: Ermenistan füzeleri…

Son dönemlerde “Yargı Reformu” konusunda hükümetle işbirliği içinde olduğu için bazı kesimler tarafından eleştirilen Metin Feyzioğlu, dış politikada hükümetin desteklenmesi gerektiğini belirterek, S-400 füze savunma sistemlerinin gerekliliğine vurgu yaptı. Feyzioğlu, Ermenistan’ın bile elindeki füzelerle Türkiye’yi vurabileceğini, yarın birgün ABD’nin YPG’ye füze sistemi ya da savaş uçaklarını verebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Feyzioğlu, uyarılarda bulunarak, iç politikada birlik olunması halinde dışarıda daha da güçlü olunduğunun önemine değindi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gündeme dair sıcak gelişmeleri Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında değerlendirdi. Hakan Çelik’in programına katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erdoğan-Trump görüşmesi ve S-400’ler ile ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. Feyzioğlu, “Sayın Trump’ın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşme sonucunda “Türkiye’ye patriotlarda haksızlık yapıldı” demesinin arkasında acaba Türkiye’de giderek bu konuda kenetlenen ve devlet politikası arkasında birleşen kamuoyunun etkisi yok mu?

İçerde sizi dağınık görürlerse, dışarıda sizin lehinize olacak bir çözüme hiç yanaşırlar mı? Daha fazla üzerinize gelirler. İçerdeki ayrılıkları körüklemeye çalışırlar. Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum. Herkesi belki dikkate, belki de biraz katılıma davet etmek için söylüyorum. Türkiye’nin bugün hava sahası Ermenistan füzelerine açık. Ermenistan, küçücük bir ülke ama Ermenistan’ın elinde Türkiye’yi vurabilecek füzeler var.

Suriye’nin füzelerine açığız. ABD bildiğiniz bal gibi buz gibi PKK’yı, ama YPG adıyla ortaya koyuyor. Kimi kandırıyor Kendinden başka kimseyi kandıramaz. PKK’yı ağır silahlarla Suriye’nin kuzeyinde silahlandırıyor. Yarın öbür gün FüzeSavunma sistemlerini vermeyeceğini garanti edebilir misiniz ya da füze saldırı sistemlerini vermeyeceğini garanti edebilir misiniz? Edemezsiniz. Savaş uçağı bile vermeye kalkabilir. Her şey olabilir, yani orada bir devlet kurmak istiyorlar. O devlet kurulduğu zaman, o devletin eline kısa-orta menzilli füze sistemleri de verecekler. Daha da artıracağız diyorlar. Yunanistan Türkiye’yi içlerine kadar vurma gücüne sahip. “Rum kesimine ağır silahlar yeni füzeler göndereceğiz” diye bir açıklama yapıldı.” yorumunu yaparken Hakan Çelik ise Kıbrıs Rum Kesimi’nin ihtilaflı bölge olmasına değinerek bu bölgeye gerçekleştirilecek silah satışları ile ilgili ”Sayın Feyzioğlu çok önemli bir konuya değindi. Kıbrıs ihtilaflı bir bölge olduğu için sorun çözülmediği için Amerikan hukukuna göre o bölgelere silah satışı yapılamıyor. Fakat bunu kaldırarak Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah satma yönünde bir girişim var ve bayağı bir yol aldığı girişim.” eklemelerini gerçekleştirdi.

Metin Feyzioğlu Kıbrıs Rum Kesimi’ne satılan silahlarla ilgili ise “Coğrafya kaderdir, coğrafya uluslararası siyasetin belirleyicisidir. Yunanistan’ı gözünüzün önüne koyun Kıbrıs’ı Güney’den koyun Yunanistan elinde füzeler, Rum Kesimi’nin elinde füzeler Türkiye’ye nasıl sıkıştırıyor. Burada da bir kara Propaganda veya bir yalanı da ortaya çıkaralım, parantez içerisinde. Denilmekte ki “Yunanistan S 300 aldı, ama kullanamıyor. NATO sebebiyle kullanamıyor. Girit’te depoya koydu. Yalan, yalan, yalan. Türkiye ortaya koydu ki, Yunanistan Girit de depoda çürüyor denilen S-300’lerini daha en son tatbikatta kullandı. Demek ki oluyor. Türkiye’ye gelince niye olmuyor” açıklamalarıyla uluslararası politikada ortaya koyulan eşitsizliğe dikkat çekti.

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