Kilise Restorasyonunda Sona Doğru

Kilise restorasyonunda sona doğru Oltu Kaymakamlığının hazırladığı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen Oltu Tarihi Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarının ihalesi için tüm resmi prosedür tamamlandı.

Oltu Kaymakamlığı tarafından KUDAKA’nın 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı döneminde, ”Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sunulan “Oltu Tarihi Kilisesinin Restorasyonu ve Turizme Kazandırılması” projesi uygun bulunarak kabul edilmiş ancak projenin yürütülebilmesi için Oltu Kaymakamlığı ve KUDAKA arasında yapılması gereken sözleşme 2018 yılı Aralık ayı itibari ile gerçekleşmişti.

Oltu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Oltu Kaymakamlığı tarafından hazırlanıp, Erzurum Valiliği (YİKOB), Erzurum Rölöve, Anıtlar İl Müdürlüğü ve Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülmesi planlanan restorasyon projesine Nisan 2019 tarihi itibariyle Oltu Belediyesi de dahil olmuş, böylece yeni bir prosedür süreci başlamıştır. Bugün gelinen noktada, Oltu Belediyesi de dahil olmak üzere projenin bütün ortakları ve paydaşları ile ilgili resmi prosedür tamamlanmıştır.

Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan projenin, Kaymakamlığımız, Erzurum Valiliği (YİKOB) ve Oltu Belediyesi ile birlikte yürütülmesi hususunda protokol imzalanmış, ihale için gerekli teknik şartname hazırlanmıştır. Tüm hazırlıkları tamamlanan proje için Temmuz 2019’un ilk haftası ihaleye çıkılması planlanmaktadır.” Restorasyon ihalesinin an meselesi olduğuna dikkati çeken Kaymakam Turan, projenin bu aşamaya gelmesinde çok büyük emeği olan Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş’e şükranlarını ifade etti.

Sayın Valimizin Oltu’ya ilişkin her konuda olduğu gibi yine desteğini esirgemediğine vurgu yaptı. Bununla birlikte Kaymakam Turan, projeye son anda dahil olan etkin ortak sıfatıyla projenin yürütülmesinde önemli rol oynayan Oltu Belediyesi adına Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’ya da teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İHA

Haber Editörü: Oltu Medya

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...