Van’ın Göz Bebeğinde çok dilli konser!

Ömer AYKAÇ

Van Gölü’nde bulunan ve 21 Temmuz 2006’da restore edilip 2010 yılında bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi’nin önünde Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) AB Bilgi Merkezi’nin öncülüğünde “Urartu’dan Avrupa’ya Melodiler” isimli çok dilli konser düzenlenecek. Daha önce de adada düzenlediği konser ile Vanlıları mest eden AB Bilgi merkezi bir kaz daha Van’ın kültür ve turizm odağındaki Akdamar Adası’nda eşsiz bir ziyafet sunacak.

ŞEHRİVAN ÖZEL: MERAL YILDIZ- Van Gölü’nde bulunan ve 21 Temmuz 2006’da restore edilip 2010 yılında bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi’nin önünde Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) AB Bilgi Merkezi’nin öncülüğünde “Urartu’dan Avrupa’ya Melodiler” isimli çok dilli konser düzenlenecek. Daha önce de adada düzenlediği konser ile Vanlıları mest eden AB Bilgi merkezi bir kaz daha Van’ın kültür ve turizm odağındaki Akdamar Adası’nda eşsiz bir ziyafet sunacak. Van’da yaptığı etkinlikler ile AB ile ilgili önemli konuları işleyen AB Bilgi ofisi koordinatörü Kerem Oruç, konserin hem Van’ın kültürel ve turistik mekanıyla tarihi bir yerde etkinlik yapmak istediklerini hem de Van Gölü havzasının bilinirliğine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ziyarete gelenlere çiçekleri, Van Gölü’nün maviliği, yeşil örtüsü, dağlardaki beyaz kar örtüsü ile adeta büyülü bir tablo sunan Akdamar Adası, 28 Haziran’da müthiş bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak restore edilen ve yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi’nin önünde Van TSO AB Bilgi Merkezi’nin organize edeceği etkinlik kapsamında Anka Müzik Gurubu tarafından konser verilecek. 28 Haziran günü tarihi kilise önünde düzenlenecek konser için vatandaşlar teknelerle adaya ücretsiz taşınacak. Konserde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İspanyolca, İngilizce, Yunanca, İbranice, Latince ve Ermenice dillerinde şarkılar seslendirilecek.

ORUÇ: ASIL AMAÇ VANGÖLÜ HAVZASININ BİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK Konseri düzenleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) AB Bilgi Merkezi koordinatörü Kerem Oruç, Şehrivan’a yaptığı açıklamada, konserin “Urartu’dan Avrupa’ya Melodiler” adı ile düzenleneceğini ifade ederek, “Buradaki asıl amaç Vangölü Havzasının bilirliğini arttırmak. Kültürel mirasımız olan Akdamar Adası, kilisesi, Vangölü’nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak. Bu tarz etkinlikleri kamuoyunda farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Konserimize Avrupa Birliği Büyükelçisi Cristian Berger katılıyor. Aynı zamanda 2 gün boyunda Van’da bulunacak olan Avrupa Birliği Bilgi merkezi Türkiye’nin 20 farklı ilinde AB bilgisini kamuoyuna sunan koordinatörlerde Van’da olacak.” Diye belirtti.

20 AYRI DİLDE KONSER Konserin Koro Anka’nın 20 dilde müzik yapacağını belirten Oruç, “Evrensel değerleri de paylaşarak çalışma yapmayı amaçladık. Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi olarak her yıl Van’da kültürel değerlerin korunması için kamuoyunda farkındalık yaratmaya yönelik bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Önceki yıl Van Kalesindeydi, bir önceki yıl ise Akdamar Adasındaydı. Bu yılda adada yapacağız. Her yıl farklı mekanlarda bu tarz farkındalıklar yaratacak etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Tüm amacımız Van’ın sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin, kültürel mirasların korunmasına yönelik.” Dedi.

“KONSERİMİZ ÜCRETSİZ OLACAK” Oruç, “Konserimiz 28 Haziran Cuma günü saat 19’da Akdamar Adasında olacak. Konuklarımızı Akdamar iskelesinden alıp adaya kadar yol ve ayakbastı ücretlerini de karşılayacak şekilde ağırlayacağız. Konserimiz ücretsiz olacak. Sanatseverleri, doğaseverleri, kültürseverleri bu etkinliğimize bekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

http://www.sehrivangazetesi.com/guncel/vanin-goz-bebeginde-cok-dilli-konser-h59101.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...