Rahip Brunson: Türklerin Hristiyanlığa ilgisi 15 Temmuz sonrası arttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) tarafından düzenlenen Türkiye’de Dini Özgürlükler başlıklı panelde İzmir’de uzun süre tutuklu kalan ve ardından ABD’ye iade edilen rahip Andrew Brunson konuştu.

Brunson, Türkiye’de Hristiyanlara yönelik baskıların arttığını ve bunun ileride daha büyük zulümlere dönüşebileceğini ileri sürdü. Türk halkını çok sevdiğini yineleyen rahip, yaşananlardan Türk toplumunu sorumlu tutmadığını söyledi.

Brunson, “50’den fazla Protestan aile son yıllarda ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı. Bunların çoğu kilise liderleri ve rahiplerdi, dişçiler veya mühendisler değil. Yani bu dini inançla alakalı bir durum.” şeklinde konuştu.

‘Türkiye’de Hristiyanlığa ilgi artıyor’

Türk olmanın Müslüman olmakla eşleştirildiğini söyleyen Brunson, buna rağmen Hristiyanlığa ilginin arttığını söyledi.

Brunson, “Baskılar ve Türkiye’deki zor şartlar nedeniyle her gün daha fazla sayıda insan İncil’e ilgi gösteriyor ve Hristiyanlık hakkında soru sormak için kiliseleri ziyaret ediyor.” dedi.

‘İşim gereği yaptıklarımı teröre kanıt olarak sundular’

Kendini davasından örnekler veren rahip Brunson, “Hakim özellikle altını çizerek misyonerlik faaliyetleri nedeniyle yargılanmadığımı söyledi ancak terörizmi desteklediğime dair sunulan sözde kanıtların çoğu işim gereği yaptıklarımdı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Hristiyanlığın tehdit olarak görüldüğü yorumunda bulunan rahip Brunson, aynı sorunların ileride sadece yabancı değil Türk rahiplerin de başına gelmesinden korktuğunu belirtti.

‘Medya da bana karşı tavır aldı, Rambo rahip dediler’

Basının kendisine karşı tavır aldığını belirten Amerikalı pastör, “Beni terörist rahip, ajan rahip, karanlık rahip ve en sevdiğim Rambo rahip şeklinde adlandırdılar.” şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda’daki cami saldırılarından bile kendisinin sorumlu tutulduğu haberleri hatırlatan Brunson, “Türkiye’de yeni normal artık bu. Hükümet de basını destekliyor.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu konuda Türkiye’ye baskı yapmasının gerekliliği konusundaki bir soruya ise rahip Washington’un elindeki ekonomik kozları kullanarak Ankara’ya daha fazla baskı yapması gerektiğini belirtti. Brunson kendisinin bu şekilde serbest bırakıldığını ve bunun için Amerikan hükümetine minnettar olduğunu dile getirdi.

Rahip Andrew Brunson, 2016 yılında terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk suçlarından tutuklanmış ve 2 yıl hapiste kalmıştı. Tutukluğu daha sonra ev hapsine çevrilen din adamı 12 Ekim’de serbest bırakılmasının ardından ABD’ye dönmüştü.

ABD’nin Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu ise 2019 raporunda Türkiye’yi dini özgürlükler konusunda “endişe uyandıran ülke” listesine almıştı.

https://tr.euronews.com/2019/06/28/rahip-brunson-turklerin-hristiyanliga-ilgisi-15-temmuz-sonrasi-artti

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...