Ermenistan, Londra’da ilk kez düzenlenen “Avrasya Film Festivali ” üç ödül kazandı

“Romford Film Festivali” kapsamında Londra’da ilk kez Avrasya Film Festivali (ECG Eurasian Film Festival) düzenlendi.

Eurasianfilmfestival.uk sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk kez gerçekleştirildiğine rağmen festivalde yer almak hedefiyle 24 ülkeden 64 film için başvuru yapıldı.



Devam ettiği 5 gün boyunca festivali 1.500 kişi ziyaret etti. Etkinlik kapsamında Ermenistan, Kazakistan, Rusya, İtalya, Finlandya, Arjantin, ABD, Beyaz Rusya, İsveç, Almanya, İran, Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Kanada ve Büyük Britanya’da üretilen filmler gösterildi. Festival kapsamında ayrıca birçok sergi, yuvarlak masa toplantıları ve sanat akşamları düzenlendi.



Festivalin son gününde ödül töreni yapıldı. Yazar Yelena Aslanyan’ın “Yerek Yerktoğyak” (Three distichus) adlı kitabından uyarlanan filmin fragmanı ödül alırken, Boris Hayrapetyan (“YES! TODAY!” filmi için) da en iyi kısa film yönetmeni olarak seçildi. “En iyi oyuncu ekibi” kategorisinde ise Mher Mkhrtçyan’ın “Lyudvig adlı kirpi” filmı “İzleyici sempati” ödülüne layık görüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/28/Ermenistan-Londra-Avrasya-Film-Festivali/158718

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