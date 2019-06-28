Episkopos Kostantin Kayyal Hataylı Ortodokslarla Bir Araya Geldi

Sen Piyer Bayramı ve Ortodoks Gençliği Buluşma Programına katılmak üzere Hatay’a gelen Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal, Antakya, Arsuz ve Altınözü Kiliselerine ziyaretlerde bulunarak Şükür Duaları gerçekleştirdi. Episkopos Kostantin Kayyal duaların ardından kilise cemaatleri ile bir süre sohbet de etti.

Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal ilk olarak, Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Kilisesine giderek burada Şükür Duasını yönetti, Kayyal daha sonra Altınözü Tokaçlı Maria Ana Kiliselerini ziyaret ederek burada da Şükür Duası gerçekleştirdi ve ardından Altınözü Sarılar Aziz Georgiyos Kilisesinde de Akşam (Ğurub) Ayinini yönetti. Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal son olarak Arsuz Aziz Yuhanna Kilisesinde Şükür Duası yaptı.

Gerçekleştirilen dua ve ayinlere, liliseivakıf başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra cemaat üyeleri de katılım gösterirken, Episkopos Kayyal ayinlerde verdiği vaazlarda sevginin ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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