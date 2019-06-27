“Wanderlust” dergisi, Ermenistan’ın görülecek yerlerini anlattı

İngiltere merkezli “Wanderlust” seyahat dergisi, Ermenistan’da görülmesi gereken 7 yer listesini hazırladı. Liste bu şekilde:

1. Yeğegnadzor

Yeğegnadzor şehri, Ermenistan’ın Güneyindeki Vayots Dzor idari bölgesinde bulunuyor. Hemen yanıbaşında ise Noravank Manastırı yer alıyor.

2. Jermuk

Yine Vayots Dzor idari bölgede bulunan ve bir şifa kenti olan Jermuk, özellikle şifalı maden sularından dolayı turistler tarafından tercih ediliyor, kış aylarında ise bir kayak merkezine dönüyor.

3. Dilijan

Dilijan, özellikle iklim şartları ve ekosistemleri ile dikkat çekiyor. Güzel ormanlarıyla büyüleyen Dilijan Ulusal Parkına sahip olan bu yerleşim yeri, “Ermenistan’ın İsviçresi” olarak da biliniyor.

4. Aragats Dağı

Dört zirvesi olan Aragats Dağı, başkent Yerevan’dan da görülebiliyor. Aragats, özellikle dağcılığı tercih edenlerin bir günlük seyahatleri için güzel bir istikamettir. Burada, bir yandan geleneksel khaşın, bir yandan da güzel manzaraların tadını çıkarabileceğiniz geleneksel restoranlar da vardır.

5. Geghard

Orta Çağ’a ait bir manastır olan Geghard, Ermenistan’ın Kotayk idari bölgesinde bulunuyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan manastır, Yerevan’a yakınlığından dolayı bir günlük seyahatlar için çok uygundur.

6. Tatever

Halidzor ile Tatev Kilisesi’ni birbirini bağlayan Tatever teleferik hattı, tam 6 kilometre uzunluğa sahiptir. Dünyanın en uzunları arasında yer alan bu hatta yolculuk 12 dakika sürüyor.

7. Sevan

Yaz aylarında Sevan gölü, şehrin boğucu sıcağından kaçmak için iyi bir seçenektir. Kafkasya’nın en büyük gölü olma niteliğine sahip Sevan, dünyanın da en büyük tatli gölleri arasına giriyor. Temiz ve mavi suya sahip Sevan’ın kıyısında sadece oturup dinlenmek de güzeldir.

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