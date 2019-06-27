Rüyada Papaz Olmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada papaz olmak kişinin dindar olan bir kişiye iyi bir isimle anılması anlamına gelir. Hayatındaki birçok durumun güçleşmesi anlamına gelir. Rüyada papaz olduğunu görmek kişinin günah işleyeceği anlamına gelir. Rüyada papaz olmak, o kimsenin bidat sahibi olduğuna ve ondaki aşırılığına işarettir. Bazıları da rüyada papaz olduğunu görmek o kimse güzel isimle methedilmeye mazhar olur. Ancak hali güçleşir. Rızkı dar olur. Bütün islerinde ona zillet ve korku erişir. Yine bu Rüya, Rüyayı görenin hilekâr, bidat sahibi bulunduğuna da işarettir. https://www.diyadinnet.com/ruyada-1286-papaz-olmak-gormek