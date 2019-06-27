Patriklik seçimleri için süreç başladı

Türkiye Ermeni cemaati içinde son patrik Mesrob Mutafyan’ın ölümünden önce başlayan seçim tartışmalarında sona yaklaşılıyor.

Ermeni cemaati içinde uzun zamandır tartışma konusu olan “patriklik kaymakamı” (değabah) seçimleri bugün yapılacak. 18 Haziran’da toplanan Ruhani Kurul, sadece Başepiskopos Aram Ateşyan ile Sahak Maşalyan’ın “değabah”, yani patriklik kaymakamı adayı olabileceği yönünde karar alırken, Karekin Bekçiyan’ın adaylığı ise veto edilmişti.

Milliyet’e konuşan Başepiskopos Sahak Maşalyan, hem değabah, hem de patrik seçimine aday olarak katılacağını belirterek, şunları söyledi:

“Bekçiyan’ın aday olmasını Ruhani Meclis veto etti. Patriğimiz, inancımıza uygun olarak, kendisine yakışır şekilde defnedildi. 40’ı dediğimiz yas dönemi de sona erdi. Patriklik kaymakamı yani değabah seçimi yapılacak. Aram Ateşyan ile birlikte iki aday olarak seçime giriyoruz. Seçimlerin yapılmasına engel olacak bir durum ve bahane kalmadı. 2019 yılı bitmeden patriklik seçimlerinin tamamlanmış olması gerekir. Bana göre ekim ayında yeni patrik seçilecektir” dedi.

http://www.milliyet.com.tr/patriklik-secimleri-icin-surec-gundem-2895726/

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