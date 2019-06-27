Pan-Ermeni oyunlarına katılan en kalabalık heyetlerden biri İran’dan olacak

2019 yılının Ağustos ayında 7. kez düzenlenecek olan Pan-Ermeni oyunlarına katılmak için dünyanın farklı köşelerinden Ermeniler’den başvurular gelmeye devam ediyor. Başvurular 1 Temmuz tarihine kadar kabul edilecek.

Basında yer alan bazı iddialara göre İran heyeti Pan-Ermeni oyunları Karabağ’da düzenlendiğinden dolayı Azerbaycan ile İran’ın ilişkileri bozmamak adına katılmayacaktı. Fakat bu iddialar yalanlandı. Aksine, İran heyeti en kalabalık heyetlerden biri olacak.

İran’dan şu an artık 245 başvuru kabul edildi. Bu başvurulardan 36’sı Tebriz’den, 39’u İsfahan ve Şahinşehr’den ve yaklaşık 170 başvuru da başkent Tahran’dan geldi. 5 Temmuz’da katılımcılarla ilgili nihai bilgiler yayınlanacak. Şu anki durumuyla katılımcıların sayısı 5000 civarındadır. En kalabalık heyetler arasında ABD, Rusya, Fransa, Lübnan, Mısır, Avustrya ve İran heyetleri var.

Pan-Ermeni oyunlarının açılışı Artsakh Cumhuriyetinin (Karabağ) başkenti Stepanakert’te 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/27/Pan-Ermeni-oyunları-İran/158584

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