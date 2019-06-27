İstanbul Ermeni Patrikliği’nde Kaymakam seçimi ertelendi

Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Kurulu 27 Haziran’da yapılması öngörülen Kaymakam seçiminin İstanbul Valiliğinden gelen resmi yazı üzerinde ertelendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Patrik Kaymakamı seçimi 4 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. Ruhani Kurulu erteleme sebepleriyle ilgili herhangi bir ayrıntı sunmadı.

Resmi olmayan bilgilere göre Türkiye İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği arasında çalışmalarını koordine etme açısından bazı gerekçelerden dolayı bu erteleme kararı alınmıştır.

Hatırlanacağı üzere 29 Nisan’da yapılan Ruhani Kurul toplantısında Başepiskopos Ateşyan’ın talebi üzerine patrik seçimi öncesinde Değabah seçimi yapılmasına gerek görülmemiş, süreci “Patrik Genel Vekili” sıfatıyla Ateşyan’ın yürütmesi kararlaştırılmıştı.

Karar Ermeni toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılanmış, geleneklere uygun olarak Patrik seçimi öncesinde Değabah seçimi yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Ayrıca Patrik Mutafyan’ın ölümüyle birlikte Başepiskopos Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği unvanının artık tamamen sona erdiği görüşü de dile getiriliyordu. Dolayısıyla İstanbul’daki yerel seçim tekrarının hemen ardından 27 Haziran’da Ruhaniler Genel Meclisi Değabah seçimi için toplanacağına karar verildi.

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye Ermenileri yeni bir Patrik seçme çalışmalarına 29 Nisan’da başlamıştı.

Değabah (Patrik kaymakamı) Ermeni kilise geleneklerinde yeni Patrik seçilene kadar süreci yönetmek üzere Ruhaniler Genel Meclisi tarafından seçiliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/27/İstanbul-Ermeni-Patrikliği-Kaymakam/158540

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