Hrant Dink davasında 7 sanık hakkında ceza istemi

AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zamanaşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel’in de arasında bulunduğu 9 sanık hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast’ın da bulunduğu 7 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanıklardan Erhan Tuncel’in 148 yıla, Yasin Hayal’in 9 yıla, Ogün Samast’ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel’in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, kamuoyunda Hrant Dink cinayeti olarak bilinen dosyanın iddianamesinin 2017 yılında açılıp Yargıtay incelemesinden geçtiğini, bir kısım sanıklar yönünden zaman aşımı dolma ihtimalinin bulunması sebebiyle dosyanın ayrılmasının talep edildiği, dosyası ayrılan sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ogün Samast yönünden FETÖ / PDY bağlantısı iddiasının bulunmadığı ifade edildi. Mütalaada, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖ/PDY bağlantısı iddialarının diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilerek “Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir” denildi.

7 SANIK HAKKINDA CEZA TALEP EDİLDİ

Sanık Erhan Tuncel’in Trabzon’daki Mc Donald’s bombalamasında 6 mağdura karşı “Tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı Tuncel hakkında “Mala zarar vermek suçundan” 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin “yardım” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklardan Yasin Hayal hakkında “Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek” suçundan 2,5 yıldan 9 yıla kadar, sanık Ogün Samast’ın “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal hakkında ise “Hrant Dink’in öldürülmesine yardımda bulunmak” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu’nun da “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapisleri istendi.

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