Hollanda Demiryolları, Holokost’taki rolü nedeniyle tazminat ödeyecek

Hollanda Demiryolları (NS), II. Dünya Savaşı dönemindeki rolü nedeniyle, kurbanlara ve yakınlarına tazminat ödeyecek.

NS, kendi trenleriyle kamplara taşınan Yahudi ve Romanlarla ailelerine tazminat ödeyeceğini, bu amaçla on milyonlarca Euro’luk bütçe ayırdığını açıkladı.

BBC’nin haberine göre, emsal teşkil eden dava, ailesini Auschwitz Ölüm Kampında kaybeden Amsterdamlı Salo Muller tarafından açıldı.

NS tarafından kamplara nakledilen yaklaşık 500 kişinin halen hayatta olduğu belirtildi. Demiryolu şirketi, hayattaki kişilere 15 bin Euro ödeyeceğini açıkladı. Hayatını kaybeden kurbanların eşlerine 7500 Euro, çocuklarına ise 5000 – 7500’er Euro arasında ödeme yapılacağı belirtildi. Tazminat ödenecek kişi sayısının yaklaşık 6 bin civarında olduğu açıklandı.

Demiryolları, 2005 yılında II. Dünya Savaşı’ndaki politikası nedeniyle resmen özür dilemiş ancak kurbanlara bireysel tazminat ödemeyi reddetmişti.

http://www.salom.com.tr//haber-111075-hollanda_demiryollari_holokosttaki_rolu_nedeniyle_tazminat_odeyecek.html

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