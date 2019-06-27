Ermenistan’da yeni Milli Futbol stadyumu inşa edilecek

Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Artur Vanetsyan gazetecilerle görüşme sırasında inşa edilecek yeni Milli stayumun Yerevan’da değil, Yerevan’a yakın idari bölgelerinden birinde inşa edileceğini bildirdi.

Daha önce Yerevan’da inşa etmeyi planladıklarını ifade eden Vanetsyan, uygun bir yer bulmadıkları ve daha çok başkent dışındaki bölgeleri de geliştirmek istediklerinden dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Futbol Federasyonu Başkanına göre stadyum inşa edilirse onun yanında birçok yapı da inşa edilecek ve böylece o bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak.

Yeni Milli Stadyumun inşaat çalışmaları daha başlamadı ve bu aşamada yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor. İnşaat zamanlamaısyla ilgili de henüz net bilgi yok.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/26/Ermenistan-Milli-Futbol-stadyumu/158509

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