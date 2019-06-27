Erdoğan Japonya’da Ara Güler sergisinin açılışını gerçekleştirecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 30 Haziran tarihinde Japonya’nın Kyoto şehrinde 2018 yılında hayata veda eden meşhur Ermeni fotoğrafçı ve sanatçı Ara Güler’in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığının Ara Güler Müzesi, Arşiv ve Araştırma Merkezi ile birlikte düzenledikleri sergi artık Londra ve Paris gibi şehirlerde ziyaretçilerle buluştu.

Japonya’da gerçekleşecek olan G-20 Zirvesi günlerine denk getirilen sergi Kyoto’nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Haziran’da açılacak ve 10 Temmuza kadar ziyaretçiler için açık olacak.

Londra’da düzenlediğinde bu sergi gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında yer almıştı.

Erdoğan’ın yazdığı ön sözüyle sergi kitabı ise Türkçe, Japonca ve İngilizce olmak üzere üç dilde basılacak ve G-20 ülkelerin devlet başkanlarına hediye edilecek.

Japonya’dan sonra Ara Güler sergisi 2019 Eylül sonlarına doğru ABD’nin New York şehrinde, 2020 yılının Ocak ayında ise İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Türkiye Büyükelçiliğinde açılacak.

Erdoğan, kitabın ön sözünde usta fotoğrafçı Güler’i şöyle anlattı:

“Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/27/Erdoğan-Japonya-Ara-Güler-sergi/158664

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