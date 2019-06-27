Aznavour’un aşk mektupları Fransa’da açık artırmaya çıkarılacak

Dünyaca ünlü Fransalı Ermeni şansönye Charles Aznavour’un, Claude Maissiat adlı kıza yazdığı mektuplar, 28 Haziran’da Fransa’da açık artırmaya çıkarılacak.

Şansönyenin, 20 yaşındaki kıza 6 yıl boyunca mektuplar yazdığı biliniyor. Maissiat’la 1958 yılında tanışarak aşık olan Aznavour’un mektupları, en güzel şarkılarının satırlarını andırıyor. Kızla tanışırken şansönye 34 yaşındaydı.

Günümüze kadar kalan 42 mektup, 9 kartpostal ve 9 telgraf, toplam 118 sayfadan ibaret olup fiyatı 30.000 -40.000 Avro olarak değerlendiriliyor.

Dünyaca ünlü Ermeni şansönye Charles Aznavour, hayatı boyunca üç kez evlendi. İlk kez on yedi yaşındaki Micheline Rugel ile evlenen Aznavour’un ikinci eşi Evelyn Plessis, üçüncü eşi ise Ulla Thorsell oldu. Bu evliliklerden ünlü şansönyenin 5 çocuğu var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/27/Fransa-Ermeni-Charles-Aznavour/158579

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