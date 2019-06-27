Ararat dağı ve Ermenistan’daki Khor Virap manastırı Netflix’in yeni dizisinin fragmanında yer aldı (video)

ABD’deki meşhur Netflix’in Rus çarı 2. Nikolay hakkında anlatan dizinin yayınlanan fragmanında Ararat dağı (Ağrı dağı) ve Ararat dağın karşısında, Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan efsanevi Khor Virap manastırını gösteren manzaralar da yer aldı.

2. Nikolay’ın hayatı ve ölümünü anlatan ‘Son Çarlar’ isimli dizi 3 Temmuz’dan ekranlara çıkacak. Bu ilk fragmanda 2. Nikolay, Çariçe Alexandra ve Grigori Rasputin imajları yer aldı. Arada da Ararat dağı ve Ermeni Khor Virap manastırı gösterildi.

Dizinin konusu 1896-1918 yılları arasında Rusya’da yaşanan olaylarıdır. 2. Nikolay’ın taçlandırılmasından onun tahttan vazgeçilmesi ve Bolşevikler tarafından ailesiyle birlikte infaz edilene kadar olan bitenler ‘Son Çarlar’ isimli dizide anlatılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/27/Ararat-Ermenistan-Netflix-2-Nikolay-Rusya/158615

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