Yerevan Devlet Üniversitesinde Türkmen şair Mahtumkulu Pırâgî’nin 295. doğum yıldönümü anıldı

Ermenistan’da Türkmenistan Büyükelçiliği ve Yerevan Devlet Üniversitesi birlikte büyük Türkmen şair, filozof ve düşünür Mahtumkulu Pırâgî’nin 295. Doğum yıldönümü vesilesiyle konferans ve edebiyat okumaları düzenledi.

Yerevan Devlet Üniversitesi Şarkiyat fakültesi Türkoloji bölüm başkanı Aleksandr Safaryan son yıllarda Türkmen mevkidaşlarıyla birçok konferans düzenlediklerini ifade ederek “Ermen-Türkmen kültürel bağlantılarının asırlarca süren tarihi var. Biz aktif bir şekilde Türkmenistan Bilimler Milli akademisi ve Mahtumkulu Pırâgî’nin adını taşıyan Devlet Üniversitesiyle işbirliğimizi sürdürüyoruz” sözlerini dile getirdi.

Safaryan bu etkinliğe katılmak için Türkmenistan’dan ozanların geldiğini ve konferanstan sonra sahne alacaklarını bildirdi.

Etkinliğe Ermenistan’da Türkmenistan Büyükelçisi Muhamedniyaz Maşalov da katılıyordu.

26 Haziran’da Yerevan’daki Arno Babacanyan konser salonunda ise ortak Türkmen-Ermeni konseri düzenlenecek.

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