Yeni parti ünlü ekonomistin peşinde

Ali Babacan başkanlığında yeni parti kurmak için çalışma yaptıran 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’nu da partinin kurucusu yapmak istiyor. ABD’de görev yapan Acemoğlu, dünyanın önde gelen ekonomistleri arasında gösteriliyor.

Veli TOPRAK

AKP içinden yeni bir parti kurmak için çalışma yürüten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’nu da partinin kurucusu yapmak istiyor. Acemoğlu’na Cumhurbaşkanlığı döneminde ödül veren Gül, yeni partinin de ‘ekonomik’ konularında öne çıkmasını istiyor.

Babacan önderliğinde yürütülen parti çalışmasının arkasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Haşim Kılıç, Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Fehmi Koru gibi isimler bulunuyor. Özellikle yeni isimlerin parti kurucusu olması için çalışma yürütülüyor.

2013’TE ÖDÜL VERDİ

Kurucu olması istenen Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye’de fazla tanınmıyor. 2013 yılında Gül Cumhurbaşkanı iken Acemoğlu’na Kültür ve Sanat Ödülü verildi. Ödülü Gül’ün elinden alan Acemoğlu, “Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 Ekonomist” arasında gösteriliyor.

Acemoğlu, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapıyor. Ermeni kökenli bir ailenin çocuğu olan Acemoğlu, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı olan İsmail Özdağlar’ın kızıyla evlenmişti.

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/yeni-parti-unlu-ekonomistin-pesinde-5199573/

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