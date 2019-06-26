Suriye’de bulunan Ermeni insani misyonu yerli halka hizmetine devam ediyor

Suriye Arap Cumhuriyeti’ne gönderilen Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı yeni insani misyondaki mayıncı grubu 8-25 Haziran tarihleri arasında 1650 metrekare alan mayından temizlediler.

Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezinden verilen bilgiye göre Ermeni misyonunundaki doktorlar söz konusu dönemde 92 kişiye tıbbi tedavi sağlandı, 86 hastaya radyolojik muayene, 8 hastaya anestezi hizmetleri verildi. 22 çocuk ise muayene ederek tedavi altında alındı.

Hatırlanacağı üzere 8 Şubat’ta doktor, mayın temizleme uzmanlar ve onların güvenliğini sağlayan personelden oluşan Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 83 kişilik ilk insani misyonu Suriye’ye gitti.

Ermeni uzmanlar, Halep’in askeri operasyonlar dışında bulunan bölgelerinde, mayın temizliği, sivilleri mayın konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapıyor. Misyon ayrıca tıbbi hizmetler de veriyor.

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