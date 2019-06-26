Sovyetler’in azınlıklar politikası üzerine: “Komintern’in Seyyar Militanları”

HABER MERKEZİ – Yordam Kitap’ın ‘Geçmişten Geleceğe Sosyalizm’ dizisi kapsamında yayımladığı tarihçi Taline Ter Minassian’ın “Komintern’in Seyyar Militanları”, sosyalist bakış açısıyla yazılmamış olmasına karşın, zengin belgelere dayanarak Sovyetler Birliği ve izlediği azınlıklar siyaseti hakkında aydınlatıcı bilgiler sunuyor.

Ermeni asıllı Fransız tarihçi Taline Ter Minassian, tarihin önemli bir kesitine, dünya coğrafyasının kritik bir bölgesine bakıyor “Komintern’in Seyyar Militanları” isimli eserinde.

Yirminci yüzyılın ilk yarısı boyunca Sovyetler Birliği’nin dış politikasını değerlendiren Minassian, özellikle 1920’lerden Soğuk Savaş dönemine, bu ilk sosyalist ülkenin Ortadoğu, Akdeniz, Yakın Asya ve azınlıklar politikasına odaklanıyor ve aşağıdaki soruların yanıtlarını arıyor.

Ortadoğu’daki komünist partilerin kuruluşunda azınlıkların rolü neydi?

Sovyetler Birliği’nin çıkarları kurulan ilişkilerde ne derece belirleyici oldu, Komintern bu ilişkilerde nasıl bir rol oynadı?

“Sıcak denizlere ilerlemek” bir efsane mi, gerçek mi?

Ermeniler, Azeriler ve diğer halklar Sovyetler Birliği’ne dahil olurken, Türkiye, İran, Lübnan, Mısır, Suriye gibi ülkelerle, Araplar, Kürtler ve Yahudilerle ne türden bir diplomasi yürütüldü?

“Azınlıkların korunması ve araçsallaştırılması” gibi tartışmalar nasıl gelişti?

Azınlıklara bir ulusal kurtuluş modeli sunan “milliyetler politikası”nda ve Sovyet diplomasisinin gücünde yıllar içerisinde ne gibi değişimler yaşandı?

Bir yanda bu türden sorular, diğer yanda da azınlıklar arasından gelip Sovyet ütopyasının “seyyar militanları” olarak görev üstlenen, kozmopolit ve başına buyruk o kahramanlar…

Sosyalist bakış açısıyla yazılmamış olmasına karşın, zengin belgelerle desteklenen kitap, Erden Akbulut’un tercümesiyle Yordam Kitap’tan çıktı.

https://gazetekarinca.com/2019/06/sovyetlerin-azinliklar-politikasi-uzerine-kominternin-seyyar-militanlari/

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