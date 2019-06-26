Ermenistan Parlamentosu Yezidi Milletvekili Irak Parlamento Başkanıyla görüştü

Ermenistan Parlamentosun’da iktidarda olan ‘Benim adımım’ itiifakkından Yezidi Milletvekili Rustam Bakoyan Irak’a yaptığı ziyaret sırasında Parlamento Başkanı Mohamed al-Halbousi ile görüştü.

Görüşmeye Irak Parlamentosunun Yezidi Milletvekilleri ve Irak’taki Yezidi toplumunun temsilcileri de katıldı.

Taraflar Ermenistan-Irak parlamentolararası işbirliği ve dostluk grubunun faaliyetlerinin geliştirmesiyle ilgili konulara değindiler.

Esas konulardan biri olarak Sincar’daki Yezidilerin durumu, tehcir edilenlerin dönüşü ve Sincar’da istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Irak Parlamento Başkanı bu meselelerin çözümü için elinden geldiğin yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Rustam Bakoyan dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Yezidilerin Sincar’da devam eden soykırımla ilgili endişelerini dile getirerek Yezidi halkını bu krizden kurtarılması gerektiğini dile getirdi.

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