Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın avukatları dün çıkarılan tutuklama kararını temyize götüreceklerini açıkladı

Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın avukatları, 25 Haziran’da Mahkeme tarafından çıkarılan tutuklama kararını temyize götüreceklerini açıkladı. Avukatlar tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Adil yargılama ilkesinin, başından beri uygulanmamış olmasına istinaden temyize gidiyoruz. Avukatların konuşmada bulunup itirazlarını dile getirmelerine bile izin verilmedi”. Hatırlanacağı üzere dün yapılan duruşmada Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

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