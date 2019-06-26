Ekrem İmamoğlu Ermeni mimar sayesinde kendi doğduğu şehri yeniden keşfettiğini anlattı (video)

İstanbul yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası sırasında kendi bakışları üzerinde etki bırakan bir Ermeni mimardan bahsederek o adamın şehirlere ve yapılara bakış açısını değişirdiğini ifade etmişti.

Televizyon programlarından birine katılan İmamoğlu 1990’lı yıllarından bir hatıra anlattı. Bahsettiği Ermeni mimarın adını vermezse de Zakarya Mildanoğlu’ndan söz ettiği anlaşılıyor.

Zakarya Mildanoğlu ile birlikte Trabzon’u gezen Ekrem İmamoğlu sadece beton binalardan ibaret olduğunu düşünen kendi öz memleketine başka bir gözle bakmaya başladığını ve sanki yeniden keşfettiğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/26/Ekrem-İmamoğlu-Ermeni-mimar/158393

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