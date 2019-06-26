Dünyaca ünlü Ermeni iş adamı 99 yaşında hayatını kaybetti

Avusturya’nın “Ararat” Spor Derneğinden edinen bilgiye göre 25 Haziran’da Viyana’da uzun süreli hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü Ermeni iş adamı, hayırsever Karpis Papazyan 99 yaşında hayatını kaybetti.

Karpis Papazyan’ın isteğiyle verilen Avusturya’da Ermeni Genel Hayırsever Cemiyeti’nin (AGBU) “Karpis Papazyan” adlı ödülü bugünlere dek veriliyor.

Karpis Papazyan 1920’de Bulgaristan’ın Sliven kentinde dünyaya geldi. 1940 yılında Papazyan ailesiyle birlikte Viyana’ya taşındı. Viyana’daki Ermeni cemaatinin işlerini yürüttü. Papazyan, Ermeni ünlü askeri lideri Garegin Nzhdeh’in en güvenilir korumalarından biriymiş.

Garegin Nzhdeh kim?

Gerçek adı Garegin Yeğişe Ter-Harutünyan olan Ermeni ünlü komutan, devlet adamı ve siyasetçidir. 1 Ocak 1886’da Nahçıvan, Kznut’ta dünyaya gelmiş. 21 Aralık 1955’te Sovyetler Birliği, Vladimir’de hayata veda etmiştir.17 yaşına bastığında Ermeni Liberal Hareketi’ne katıldı.

Ermeni Ordusu’nun cesareti ve üstün performansı için Bulgaristan askeri yetkilileri Nzhdeh’i “Cesaret Haçı” ile onurlandırdılar.

1915’te, 2. Ermeni Birliği’nin komutanı Drastamat Kanayan’nın yardımcısı olarak göreve atandı. Daha sonra 1916 yılında Özel Ermeni-Yezidi Askeri Birliği’ni komutanlığını yaptı. Türk güçleriyle Gümri’de çatıştıktan sonra, Nzhdeh liderliğindeki Ermeni askerleri mevzilenmek ve tahkimat kurmak için Karakilisa’ya geçtiler. Nzhdeh, 1918’deki Karakilisa savunması için örgütlenen birlik açısından önemli bir rol oynadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/26/Garegin-Njdeh-Ermeni-Karpis-Papazyan/158381

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