Almanya’da Ermeni Anıtı Dikilmesine Türklerden Tepki

HTDIP Sözcüsü Dr. Hüseyin Kurt tarafından belediye binası önünde okunan metinde, alınan kararın herhangi bir tarihi ve hukuki boyutu olmadığı, kin, nefret ve düşmanlığa hizmet ettiği belirtildi. Tarihte yaşanan hadiseler hakkında belediye meclislerinin alacağı kararlarla hüküm verilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, “Tek taraflı olarak alınan bu karar doğrultusunda oluşacak düşmanlıklar neticesinde Yeni Zelanda’da Müslümanlara, Sri Lanka’da Hristiyanlara ve ABD’de Yahudilere saldırılar körüklenmektedir. Soykırım demek ateşe yağ dökmek gibidir, Müslümanlara düşmanlığı arttıracaktır. Toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirecektir. Alınan bu karar milyonlarca Türkü dışlayacak, toplumsal barışı zedeleyecek, yıllardır oluşturulması istenen uyum engellenmiş olacaktır. Buna müsaade edemeyiz. Yeni düşmanlıkların olmasını istemiyoruz. Pohlheim Belediyesinin bu karardan vazgeçmesini istiyoruz” denildi. Kaynak : İHA

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