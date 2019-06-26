AKP’li vekilden AKP’li Başkan’a: Ürkütücü biz böyle değildik

AKP’li Başkan Şenlikoğlu’na tepki AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi.

AKP’li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen Kule’nin hakkında çıkan yıkım kararının uygulandığını açıkladı.

Kulenin yıkılması için seçim öncesi ve sonra ciddi manada tepkiler aldığını ifade eden Şenlikoğlu, “Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen yapıyı yıktık” dedi.

AKP’li Başkan Şenlikoğlu’na tepki AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi.

“GEÇMİŞİ YOK ETMEK DEĞİL, İHYA ETMEK YAKIŞIR”

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter’da şunları yazdı:

“Yıkmaktan önce yapacak o kadar çok işimiz var ki, üzüldüm gerçekten. Hele sırf Rumlardan esinlenmiş diye yıktırmak ürkütücü. Biz böyle değildik.. Çanakkale’de istiklali Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani ve Keldanilerle birlikte kazandık. Şanlı tarihimizde Anadolu mozaiği var. Anadolu’nun her karışında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Keldaniler, Yahudiler vs.. var. Tek tipleştirmeden medeniyet doğmaz. Şanlı tarih çoğulcu tarihtir, medeniyet farklıların birlikteliğidir. İnkar edilen dönemler şansız dönemlerdir. Geçmişi yok etmek değil, ihya etmek yakışır.”

https://odatv.com/akpli-vekilden-akpli-baskana-urkutucu-biz-boyle-degildik-26061917.html

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