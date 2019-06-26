ABD Kongre üyesi Brad Sherman Amerikan silahlarını Bakü’ye satmayı engellemeyi önerdi

ABD Kongre üyesi Brad Sherman Amerikan silahlarını Bakü’ye satmayı engellemeyi önerdi. Sherman’a göre, bu durumda Azerbaycan Artsakh’ta bulunan sivil uçakları vuramaz. ABD Kongresi Temsilciler Meclis üyesi Brad Sherman ‘Milli Savunma Kanunu’nda değişiklik yapma teklifinde bulundu. Eğer bu yasaya değişiklik getirilirse, Amerikan silahlarının Azerbaycan’a satışı engellenir ve bu ülke sivil uçakları vuramaz. ‘Armenianweekly.com’da yer alan habere göre Sherman “Bu değişiklik, Azerbaycan’a önemli bir mesaj olur. Azerbaycan’a kendi komşularını korkutma imkanı sağlanmamalıdır. Azerbaycan’a hava savunmasını güçlendirme konusunda yardımcı olmak, yapmamız gereken en son şey olmaktadır” diye açıkladı.

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