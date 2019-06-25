Z.Mnatsakanyan: Türk Hükümeti uluslararası kamuoyu ve ve tarihi gerçeği açıkça görmezden gelmeye devam ediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 41. oturumunun üst düzey toplantısında, “Soykırımın önlenmesi ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Biz, cezasızlıkla mücadeleyi ve yeni Soykırımların tekrarlanmasını engelleyen Soykırım suçunu inkar etme ve reddetme girişimlerine tanıklık ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ermenistan, inkar politikasını ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının onuruna ve hatırasına hakaretini şiddetle kınıyor. Böyle bir tavır Türkiye Cumhurbaşkanının 24 Nisan mesajında gösterildi. Mesajda Soykırım mağdurlarının adresinde verilen ifadeler saldırgan niteliğinde olup acı vericidir. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme uyarınca, Osmanlı Devleti tarafından tasarlanmış olan Ermeni Soykırımı’nı “yeniden yerleştirme” ve ardından onu “en makul eylem” olarak nitelendirmek, Osmanlı Türkiyesinin Ermeni halkını etnik, ulusal ve dini grubu olarak tamamen ya da kısmen imha etme niyetini kanıtlamaktadır. Türk Hükümeti uluslararası kamuoyunu ve tarihi gerçeği görmezden gelmeye devam ediyor.”

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