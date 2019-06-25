Yeni Akit’in belgeselcileri hedef göstermesi ‘basın özgürlüğü’ oldu!

Yeni Akit’in, ‘Saklı Haç’ belgeselini hedef gösteren haberi üzerine yönetmen Altan Sancar şikayette bulundu. Mahkeme, Sancar’ın başvurusunu basın özgürlüğü gerekçesiyle reddetti.

BOLD – Dünyada en çok gazetecinin hapiste olduğu, muhalif gazetecilerin sokak ortasında dövüldüğü Türkiye’de mahkemeler yine de ‘basın özgürlüğü’ kararı verebiliyor. Elbette sadece bir kısım imtiyazlı gazete(!)lere.

Bu çarpık durumun son örneği, galası geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da gerçekleştirilen ‘Saklı Haç’ belgeseli konusunda yaşandı.

Altan Sancar’ın çektiği belgesel, 1915 tehcirinden sonra Türkiye’de kalıp da zorla Müslümanlaştırılan Ermenilerin hikayesine odaklanıyordu. Ancak Yeni Akit 18 Haziran’da yaptığı haber(!)de “İçerideki hainlerden Haçlı belgesel” başlığıyla provokatif bir başlıkla verdi.

OLAYI YİNE DIŞ GÜÇLERE BAĞLADILAR

Haber metninde “HDP’nin başını çektiği sözde soykırım iddiaları Türkiye’de de savunulur oldu” sözlerine yer verilirken belgeselin yönetmenleri Altan Sancar ve Serhat Temel “Yurt dışında yapılan Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonlarına gönüllü elçilik yapıyorlar” ifadeleriyle hedef gösterildi.

Söz konusu haber üzerine Altan Sancar’ın yaptığı şikayet ve içeriğin engellenmesi talebi Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “basın özgürlüğü” gerekçesiyle reddedildi. Mahkemeye göre eleştirilerin bir kısmı “sert” ve başlık “çarpıcı” olsa da basın özgürlüğü “belli bir ölçüde abartmayı hatta kışkırtmayı” da içerdiği için Yeni Akit’in haberi kişisel saldırı olarak değerlendirilmedi.

Mahkemenin kararıyla ilgili olarak Twitter adresinden açıklama yapan Altan Sancar, tepkisini “Basın özgürlüğünün tutuklu meslektaşlarımız için de hatırlanması dileğiyle…” diyerek dile getirdi.

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