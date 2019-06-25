Musevi Marko yıllar sonra Milas’ta

Milas doğumlu Musevi Dr. Marko Müsafir, doğduğu toprakları ve arkadaşlarını ziyaret etmek için Milas’a geldi. Müsafir, Milaslı Musevilerin buraya duyduğu özlemin bitmediğini söyledi.

1938 doğumlu olan Marko Müsafir, çocukluğunun Yahudi (Hoca Bedrettin) Mahallesinde geçtiğini, Sakarya İlkokulunda okuduğunu, daha sonra Tıp Fakültesini bitirerek, Anestezi Uzmanı olarak uzun yıllar İzmir-Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığını söyledi.

İsrail’de yaşayan ağabeyi Leon Müsafir’in, yengesi İzmir MusevilerindenSimha Alegre Bereshit Müsafir ile birlikte yıllar önce Milas’ı ziyaret ettiğini belirterek; Milaslı Musevilerin her zaman Milas’tan sevgi ve özlemle söz ettiklerini anlattı.

Müsafir, Milas doğumlu Musevilerin Milas’a duyduğu özlem ve sevgisini şöyle anlattı: “Milas doğumlu bir Musevi Güney Afrika’ya yerleşmiş. Milas’ı hiç unutamamış. Milas özlemiyle 60 sene sonra Milas’a gelmiş, yaşadıkları evi, doğduğu toprakları gezmiş; özlem gidermiş!”

1945-1950 yılları arasında Milas Sakarya ilkokulunda okuduğunu ve bu okuldan mezun olduğunu anlatan Müsafir, “1 ve 2. sınıfta Mediha Dereli’de; 3-4 ve 5. sınıfı Remziye öğretmende okudum. Soyadını hatırlayamıyorum. Arada bir doğup-büyüdüğüm Milas’ın özlemini gidermek için Milas’a gelir, burada hayatta olan arkadaşlarımla görüşür, o günleri anarız hep birlikte. Milas sevgisi bizim içimizde, hiç bitmeyecek bir sevdadır” diye konuştu.

Müsafir, Milas ziyaretinde, çocukluğunun geçtiği Milas şehir parkında oturdu, evlerinin bulunduğu sokağı gezerek anılarını tazeledi ve daha sonra Milas Musevi mezarlığını ziyaret etti.

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