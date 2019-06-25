İsveç Parlamentosu Milletvekili: Ermeni Soykırımı asla unutulmamalı

Kadife Devrim’den sonra Ermenistan’ı ziyaret eden ilk İşveç Riksdag (Parlamento) Milletvekili Björn Söder İsveç Hükümeti tarafından Ermeni Soykırımının tanınmaması hainlik olarak nitelendiriyor.

İsveç Parlamentosu 2010 yılında Ermeni Soykırımını tanıdı, fakat İsveç Hükümeti resmi olarak şimdiye kadar tanımamıştır. Bununla ilgili endişesini dile getiren İsveç’li Milletvekili 1915-1923 yıllarında soykırıma uğrayan Ermenilerin nesillerinin acısını dindirmek için bunun asla unutulmaması ve kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ermeni halkının dostu olan Björn Söder bir kez daha Ermenistan’a özellikle Kadife Devrim’ini kansız ve şiddetsiz bir şekilde gerçekleşilmesinden sonra hayranlığını ifade ederek Ermeni halkının takdir sözlerini ve saygıy hak ettiğini vurguladı.

İsveç ve Ermenistan ilişkilerine değinen Söder bu ilişkilerin iyi, fakat yeterli derecede derin olmadığını, ilerideki zamnlarda daha da geliştirileceği ümit ettiğini ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/25/İsveç-Ermeni-Soykırımı/158245

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