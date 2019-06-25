Hristofias’ın kilise törenine birçok Kıbrıslı Türk siyasi de katıldı

Tünay MERTEKCİ

72 yaşında hayata gözlerini yuman Kıbrıs Cumhuriyeti eski başkanlarından Dimitris Hristofias’ın kilise töreni ve ardından cenaze töreni bugün gerçekleştirildi.

Dimitris Hristofias için kilisede gerçekleştirilen törene Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Aleksiz Çipras da katıldı.

Kıbrıs tarihinde önemli bir yer edinmiş Dimitris Hristofias’ın Lefkoşa’da düzenlenen kilise töreni yoğun bir katılımla yapıldı. Kıbrıs’ın güneyinden Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve bakanlar törene katılırken, AKEL’in tüm yetkililer ve gençlik örgütü EDON da törene geniş şekilde katıldı.

Akıncı törene katılmadı Kıbrıs’ın kuzeyinden kilise törenine katılanlar arasında Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve eşi, CTP Başkanı Tufan Erhürman, TDP Başkanı Cemal Özyiğit, eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Eşi Oya Talat da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu da kilise törenine katılırken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törene katılmadı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın tören boyunca sohbet etmesi de gözlerden kaçmadı.

Tören ayrıca eski milletvekili Birikim Özgür ve Ali Gulle ve Ömer Soyer Kalyoncu da katılırken, TKP, YKP yetkilileri ve birçok sendika yetkilisi de törene katıldı.

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