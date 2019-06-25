Gürcistan’da tutuklanan Ermenistan vatandaşı serbest bırakıldı

Gürcistan’da Ermenistan Büyükelçiliği resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda Gürcistan’da tutuklu bulunan Ermenistan vatandaşı Minas Minasyan’ın serbest bırakıldığını bildirdi.
Mahkeme Tiflis’te yaşanan çatışmalar sırasında tutuklanan Ermenistan vatandaşı Minas Minasyan ile ilgili alınan kararın değiştirilmesine dair Gürcistan’da Ermenistan Büyükelçiliğinin talebine olumlu yanıt verdi.
Hatırlanacağı üzere 21 Haziran’da Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Parlamento binasının önünde meydana gelen Rusya karşıtı gösteri sırasında yaşanan olaylarda Gürcü polisi TOMA, plastik mermiler ve gaz bombaları kullandı.
Çatışmalardan sonra tutuklananlar arasında Tiflis’te öğretim gören Ermenistan vatandaşı 1995 doğumlu Minas Minasyan’ın da bulunduğunu öğrenilmişti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/25/Gürcistan-Ermenistan-Tiflis/158267
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