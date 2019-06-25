Ermenistan, Birleşmiş Milletlerin Doğu Avrupa İnsan Hakları Konseyi’ne aday gösterdi

Ermenistan, 2020-2022 yılları için Birleşmiş Milletlerin Doğu Avrupa İnsan Hakları Konseyi’ne tahsis ettiği iki sandalyeden birine aday gösterdi.

Dışişlerinin bilgilendirdiği gibi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 41. oturumunun üst düzey toplantısında bunu belirtti.

Mnatsakanyan, “İnsan hakları savunması ve koruması, hukukun ve kurumların konsolidasyonu konusundaki ulusal deneyimimiz, Konsey’de nitelikli bir üyeliğe sahip olacağımıza ve BM İnsan Hakları Kurumu bünyesinde gerçek, dürüst ve etkili bir uluslararası işbirliğine destek olacağımıza dair güven duygusunu teşvik eder.” diye söyledi.

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