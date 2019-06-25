Ermeni türkolog: “Erdoğan’ın yenilgisi, yaptığı maceracı iç ve dış politikası yüzündendir”

23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanan seçimlerinın resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 54,21’ini alan Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Bu seçimlerine ilişkin Ermeni ünlü Türkolog Ruben Safrastyan konuştu.

Türkolog Safrastyan’a göre Erdoğan hem dış hem iç politikasını maceracı yaklaşımlar üzerine yapıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde uğradığı yenilgiyi bunun mantıklı sonucuydu.

Ruben Safrastyan “İslamizm Atatürk’ün yürüttüğü politikadan sapma olarak algılanıyor. Tesadüf değil ki İmamoğlu taraftarları, zafer kazandıklarını öğrenince Atatürk resimleriyle sokağa çıktılar. Bunlarla devletin laiklik ilkesine taraftar olan Atatürk’ün değerlerine taraftar olduğunu gösterdiler.” ifade etti.

AKP’nin uğradığı yenilginin bir diğer ciddi nedeni ise ekonomik krizi olduğunu vurgulayan türkolog Türkiye’nin durumunun gitgide kötüleştiğini ve sıradan bir vatandaşın kendi maaşıyla zorla geçindiğini belirtti.

“Türk lirası (TL) değerini kaybediyor, enflasyon oranı ise çok yüksek. Gayri resmi verilere göre uzmanların yapığı hesaplamalarla gerçek enflasyon yüzde 43. Bunun için de Türkiye hükümeti sessiz kalıyor” dile getirdi.

Ekonomik durumun kötüleşme konusunda ABD’nin uyguladığı yaptırımların da büyük rolü olduğunun altını çizen türkolog yaptırımların oldukça kısa ve sınırlı olduğuna rağmen etkinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

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