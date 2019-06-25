“Armenia” havayolu şirketi Moskova-Yerevan-Tiflis-Yerevan-Moskova uçuşlar gerçekleştirecek

“Armenia” Havayolu Şirketi 9 Temmuz tarihinden itibaren Yerevan-Moskva-Yerevan, Moskova-Yerevan-Tiflis-Yerevan-Moskova uçuşlar gerçekleştirecek.

Bununla ilgili havayolu şirketi müdür yardımcısı Gevorg Khaçatryan kendi facebook sayfası üzerinden bildirdi.

Günde 2 kez uçuş düzenlenmesi öngörülüyor.

Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın danışmanı Hakob Chağaryan’ın yaptığı açıklamasına göre “Armenia”, “Taron Avia” ve “Atlantis European” Havayolu şirketleri Yerevan üzerinden Rusya ve Gürcistan arasında hava yolları iletişimini sağlamak için 5 uçak verecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/25/Armenia-Yerevan-Moskova-Tiflis/158216

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