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“Armenia” havayolu şirketi Moskova-Yerevan-Tiflis-Yerevan-Moskova uçuşlar gerçekleştirecek

2019-06-25

“Armenia” Havayolu Şirketi 9 Temmuz tarihinden itibaren Yerevan-Moskva-Yerevan, Moskova-Yerevan-Tiflis-Yerevan-Moskova uçuşlar gerçekleştirecek.

Bununla ilgili havayolu şirketi müdür yardımcısı Gevorg Khaçatryan kendi facebook sayfası üzerinden bildirdi.

Günde 2 kez uçuş düzenlenmesi öngörülüyor.

Daha önce Ermenistan Başbakanı  Nikol Paşinyan’ın danışmanı Hakob Chağaryan’ın yaptığı açıklamasına göre “Armenia”, “Taron Avia” ve “Atlantis European” Havayolu şirketleri Yerevan üzerinden Rusya ve Gürcistan arasında hava yolları iletişimini sağlamak için  5 uçak verecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/25/Armenia-Yerevan-Moskova-Tiflis/158216

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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