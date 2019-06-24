Red Wings havayolu şirketi yolcularına Gürcistan yerinde Ermenistan rotasını öneriyor

Red Wings Rus Hava şirketinin basın servisi 8 Temmuz tarihinden itibaren Gürcistan uçuşlarını durduracağını bildirdi.

Bilet satışını da iptal eden şirket yolcularını Ermenistan başkenti Yerevan yada Mahaçkala rotalarını teklif ediyor.

Biletlerini bu rötalardan biriyle değiştirdikleri takdirde yolcular ek ödeme yapmayacaklar. 7 Temmuz tarihine kadar şirket Gücistan’a doğru uçuşlarını düzenli bir şekilde gerçekleştirecek.

Hatırlanacağı üzere Rusya ve Gürcistan arasında yaşanan yeni siyasi krizi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/24/Red-Wings-havayolu-Gürcistan/158160

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