Eski Ermeni milletvekili Selina Doğan, Ekrem İmamoglu’nun açıklamasına değindi

Ermeni asıllı eski milletvekili ve CHP’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi Selina Doğan İstanbul’da tekrarlanan seçimlerin sonuçlarıyla ilgili kendi resmi Twitter hesabından bir tweet attı.

CHP’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi Doğan, attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“”Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu şehirde Rum’u Ermeni’si Süryanisi herkesi kucaklayacağız” E.İmamoğlu

İlk konuşmasında kentin tüm kimliklerini kucaklayan, İstanbul’un çoğulcuğuna vurgu yapan Ekrem İmamoglu’na teşekkürler.”

Selina Doğan attığı Tweet’te “#Her şey çok güzel oldu” hashtag’ı açtı.

“Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu şehirde Rum’u Ermeni’si Süryanisi herkesi kucaklayacağız” E.İmamoğlu



İlk konuşmasında kentin tüm kimliklerini kucaklayan, İstanbul’un çoğulcuğuna vurgu yapan @ekrem_imamoglu’na teşekkürler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/24/Selina-Doğan-İmamoğlu-CHP/158115

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...