Ermenistan Dışişleri Bakanı: Karabağlılar, her halk gibi kendi haklarından serbestçe faydalanma hakkına sahiplerdir

Cenevre’de başlayan BM Insan Hakları Konseyi’nin 41. toplantısında konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan: “Dağlık Karabağ sorununun çözülmesinin ve Güney Kafkasya bölgesinde uzun süreli barışın sağlanmasının anahtarı, Karabağ halkının insani güvenliği ve haklarının tanınmasındadır” dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Naghdalyan, Mnatsakanyan’ın konuşmasının bir kısmını Facebook sayfasında paylaştı. Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın konuşmasında şu ifadeler yer aldı: “Dağlık Karabağ demek, insanlar demektir. Sorumluluk ve haklarıyla 150 bin insan demektir. Karabağlılar her halk gibi, kendi haklarından serbestçe faydalanma hakkına sahiplerdir. Milletlerin kendi kaderini tayin hakkı da bunlar arasındadır. Karabağlıların statüsünde özellikle yaşam hakkı güvence altına alınmamıştır zira Yukarı Karabağ halkının fiziksel güvenliği, en büyük ve stabil tehdit olmaya devam etmektedir. 1990’lı yılların başında insani güvenliğe karşı gerçekleştirilen saldırılar, 2016 yılının Nisan ayında Karabağ’a karşı tekrar yapılan saldırı ve Azerbaycan hükümeti tarafından körüklenen Ermeni karşıtı propaganda, bu çatışmanın esas nedenlerinden olmaktadır”.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...