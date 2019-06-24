Ermeni kız boksör Avrupa oyunlarına zaferle başladı

Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te devam eden Avrupa oyunları çerçevesinde Ermeni kız boksör Anuş Grigoryan 23 Haziran’da yarışmaya çıktı. 51 kg kategorisinde mücadelene eden Anuş Grigoryan yarışmalara 1/8 finalden başladı. Çek Cumhuriyetini temsil eden Nela Freyherova’ya karşı 5:0 skorluk zafer kazanarak Ermeni kız böksör 1/4 finale çıktı.

1/4 final yarışmaları 26 Haziran’da düzenlenecek. Anuş Grigoryan Polonya’lı Sandra Drabiki ile ringde karşı karşıya gelecek.

23 Haziran’da Ermeni erkek boksörlerlerden Arman Darçinyan ve Artur Hovhannisyan da ringe çıktı. Darçinyan 1/8 finalde yenildi, Artur Hovhannisyan ise zafer kazanarak 1/4 finale hak kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/24/Ermeni-boksör-Avrupa-oyunları/158114

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