Davuthan: Değabahlık için “üst rütbedeki din adamı” şartı yok

Avukat Setrak Davuthan 18 Haziran 2019 tarihli Ruhani Kurul kararına dair bir değerlendirme kaleme aldı. Söz konusu karar sadece Başepiskopos Ateşyan ve Episkopos Maşalyan’ın Değabah yani Patriklik Kaymakamı adayı olmasına imkan tanıyor. Davuthan Değabah adaylığı için “üst rütbe” şartı olmadığını söylüyor.

SETRAK DAVUTHAN

Ruhani Kurul kalemince yayımlanan 18.06.2019 tarih ve 11817 sayılı bildiriyle Patrik Kaymakamı seçiminin “önceki kurallar ve Nizamname hükümlerine göre Türkiye’de görev yapan ruhanilerin katılımıyla oluşturulacak genel kurul tarafından” yapılacağı duyurulmuştur.

Önceki kurallar, 1863 tarihli Nizamname’den neşet ettiğine göre, buradan Nizamnamenin 2. Maddesinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğunun benimsendiği anlaşılmaktadır. Hukuki bir norm olan Nizamnamenin 2. Maddesi de sadece bir Patrik Kaymakamı seçileceğinden bahseder ancak bunun hangi rütbedeki bir ruhani olacağı yolunda bir açıklık bulunmaz. Bu dikkate alındığında söz konusu oturumda mezkur 2. Madde ışığı altında kimlerin aday gösterileceği ve seçileceği merak konusudur.

Acaba saygıdeğer ruhaniler Nizamnamenin 2. Maddesini bu yönden değerlendirecekler midir? Patrik Kaymakamı seçiminde, hukuksal temelden bahsedildiğine göre bir üstbaşrahibin dahi patrik kaymakamı seçilmesinin 2. Maddeye aykırılık teşkil edeceğinden bahsetmek mümkün değildir.

Bu durumda çoğunlukla açıklamalarına katıldığım, ancak hukuki dengelerden ve hukuksal yanıtlardan bahseden Ruhani Kurul sayın başkanının en üst rütbedeki din adamları olan episkopos rütbesini haiz ruhanilerden seçilmesi gerektiği şeklindeki görüşünün Nizamnamenin 2. Maddesi ile bağdaşmadığını vurgulamak isterim. Ruhani Genel Kurul üyelerinin iradesini ipotek altında tutmak etik bir yaklaşım değildir.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22584/davuthan-degabahlik-icin-ust-rutbedeki-din-adami-sarti-yok

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