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Davuthan: Değabahlık için “üst rütbedeki din adamı” şartı yok

2019-06-24

Avukat Setrak Davuthan 18 Haziran 2019 tarihli Ruhani Kurul kararına dair bir değerlendirme kaleme aldı. Söz konusu karar sadece Başepiskopos Ateşyan ve Episkopos Maşalyan’ın Değabah yani Patriklik Kaymakamı adayı olmasına imkan tanıyor. Davuthan Değabah adaylığı için “üst rütbe” şartı olmadığını söylüyor.

SETRAK DAVUTHAN

Ruhani Kurul kalemince  yayımlanan 18.06.2019 tarih ve 11817 sayılı bildiriyle Patrik Kaymakamı seçiminin “önceki kurallar ve Nizamname hükümlerine göre Türkiye’de görev yapan ruhanilerin katılımıyla  oluşturulacak genel kurul tarafından” yapılacağı duyurulmuştur. 
Önceki kurallar, 1863 tarihli Nizamname’den neşet ettiğine göre, buradan Nizamnamenin 2. Maddesinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğunun benimsendiği  anlaşılmaktadır. Hukuki bir norm olan Nizamnamenin 2. Maddesi de  sadece bir Patrik Kaymakamı  seçileceğinden  bahseder ancak bunun hangi rütbedeki bir ruhani olacağı yolunda bir açıklık bulunmaz. Bu dikkate alındığında  söz konusu oturumda  mezkur 2. Madde ışığı altında  kimlerin aday gösterileceği  ve seçileceği merak konusudur. 
 Acaba saygıdeğer ruhaniler  Nizamnamenin  2. Maddesini bu yönden değerlendirecekler midir?  Patrik Kaymakamı seçiminde, hukuksal temelden bahsedildiğine göre  bir üstbaşrahibin  dahi  patrik kaymakamı seçilmesinin  2. Maddeye  aykırılık teşkil edeceğinden bahsetmek  mümkün değildir. 
Bu durumda çoğunlukla açıklamalarına katıldığım, ancak  hukuki dengelerden ve hukuksal yanıtlardan bahseden  Ruhani Kurul sayın başkanının  en üst rütbedeki  din adamları olan  episkopos rütbesini haiz ruhanilerden seçilmesi gerektiği şeklindeki görüşünün Nizamnamenin 2. Maddesi ile bağdaşmadığını vurgulamak isterim. Ruhani Genel Kurul üyelerinin iradesini ipotek altında tutmak  etik bir yaklaşım değildir.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22584/davuthan-degabahlik-icin-ust-rutbedeki-din-adami-sarti-yok

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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