Türk Vatandaşı Elphidophoros Lambriniadis New York’taki Görkemli Törenle “Amerika Başpiskoposu” Oldu

NEW YORK (TURKISH JOURNAL) – Tarihte ilk kez Amerika Başpiskoposluğu’na seçilen Türk vatandaşı Elphidophoros Lambriniadis New York’ta düzenlenen görkemli bir törenle görevine başladı.

1999’dan bu yana görev yaptıktan sonra 91 yaşında emekli olan Başpiskopos Demetrios’un yerine 11 Mayıs’ta Amerika Başkpikoposu seçilen 51 yaşındaki Bakırköylü Elphidophoros Lambriniadis için New York’un Manhattan bölgesindeki Holy Trinity Cathedral’da tören düzenlendi.

Yunanistan, Türkiye ve dünyanın bir çok bölgesinden din adamları ve yetkililerin katıldığı bir törende, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos tarafından gönderilen Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarından altı asker de bulunurken, Yunanistan ve ABD Bayrakları kilise bayraklarının yanında yer aldı.

Törende Yunanistan Dışişleri Bakanı George Katrougalos ve kendisi de Antakya Ortodoks Hristiyanı olan ABD Sağlık ve İnsan Hizmeleri Bakanı Alex Azar ABD Başkanı Donald Trump’ı temsilen törene katıldı.

New York Demokrat Parti’den Kongre üyesi Corlyn Maloney birlikte Yahudi cemaatinden bir hahamın da bulunduğu törende Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu temsil etti.

Bakan Azar konuşmasında, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’nin selamlarını iletirken, ABD hükümetinin dünya çapında dini özgürlüğünü güçlü şekilde desteklediğini belirtti.

Azar, Trump yönetiminin Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını istediğini vurgularken, ABD’nin Kudüs ve Atina’nın mantık ve inanç geleneğiyle kurulduğunu ifade etti.

Ailesi yaklaşık 90 yıl önce Lübnan’dan göçen Bakan Azar, konuşmasında Elpidophoros’un annesinin törene Atina’dan geldiğini hatırlattığı sırada, “Es selamün aleyküm” derken, Elpidophoros’un gülümsediği görüldü.

Başpiskopos Elpidophoros da törendeki konuşmasında, yıkılan 11 Eylül saldırısında büyük zarar İkiz Kuleler yakındaki St. Nicholas Tapınağının restorasyonunun birinci önceliği olduğunu ifade etti.

Türkiye’den, bir çok Rum asıllı Türk vatandaşı din adamı ve iş adamlarının da katıldığı New York’taki tören çerçevesinde, Hilton otelinde yaklaşık bin 500 davetlinin katıldığı bir yemek programı düzenlendi.

Elpidophoros törenden bir gün önce de cuma günü Appeal of Conscience (Vicdana Çağrı) Vakfı Başkanı, Park Doğu Sinagogu’nun kurucusu ve 50 yılı aşkın hahamlığını yapan Arthur Schneier tarafından ağırlandı. Amerika’nın Yunan Ortodoks Başpiskoposluğunun yeni lideri olarak sinagogun Minskoff Kültür Merkezi’nde düzenlenen resepsiyona katılan Elpidophoros, kentin dini liderleri ve diplomatik topluluk üyeleriyle bir araya geldi.

http://www.turkishjournal.com/2019/06/23/turk-vatandasi-elphidophoros-lambriniadis-amerika-baspiskoposu-oldu/

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