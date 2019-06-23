ASALA’yı Abdullah Çatlı ve ekibi değil Mardinliler bitirdi

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Babası MİT’in kurucularından Albay Mazhar Eymür… Bunun için biraz da MİT’in içine doğanlardan biri o. Liseyi bitirene kadar da hayatı MİT’in lojmanlarında geçiyor. 1965’te teşkilata katılıyor. Mehmet Eymür’den bahsediyoruz. MİT deyince akla gelen önemli isimlerden biridir. MİT’te yıllarca Kontrterör Başkanı olarak çalıştıktan sonra emekli olan Eymür’ün 2004’te yazmaya başladığı ama çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tamamlanması zaman alan Deşifre adlı kitabı geçen hafta yayımlandı.

Eftalya Kitap’tan çıkan Deşifre’de Eymür, istihbarat dünyası içerisinde tanık olduğu casusluk öykülerini anlatıyor. Türkiye’nin yakın tarihindeki birçok karanlık olayla ilgili bilgilerin de yer aldığı kitapta Eymür, önemli iddialarda da bulunuyor. Bu iddiaları ve kitabı konuşmak için kendisiyle buluştuk iddialarının perde arkasını sorduk. Eymür de anlattı.

ASALA’YA ESAS DARBE LÜBNAN’DA VURULDU

Mehmet Eymür kitapta, özellikle 90’larda, Susurluk sonrası gündemde olan ‘Terör örgütü ASALA’yı Çatlı ve ekibi bitirdi’ tezinin bir kurmaca ve palavra olduğunu yazıyor. “İşin doğrusu nedir?” diye soruyorum. Eymür anlatıyor: “Çatlı ve ekibi Avrupa’da uyuşturucu işi yapıyordu. PKK ile işleri vardı. Ben muhaliftim onların kullanılmasına. Zaten kim kimi kullandı belli değil. Onlar Nuri Gündeş’e bağlı olarak çalıştılar. Bir Ermeni anıtına bomba koydular, bir de bir arabanın altına bir şeyler koydular. Doğru düzgün yaptıkları bir operasyon yok yani. Bir diğer grup MİT’in elemanı Sabah Ketene’nin Kerküklü Türkmen grubuydu. Danimarka ve Kuzey Avrupa ülkelerinde aktiftiler. Onlar da ses getiren bir eylem yapmadılar ama Çatlı ve ekibinden daha iyi ve güvenilirdi.



MİT’te önemli görevler üstlenen Hiram Abas 1988’de teşkilattan emekliye ayrıldı. 1990’daysa uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

İşin doğrusu şu: O dönem ASALA’nın merkezi Beyrut’taydı. Hiram Abas, Mardinli bir grupla birlikte onlarla o kadar çok şiddetli çatışmaya girişti ki, ASALA korktu, merkezini Yunanistan’a taşımak zorunda kaldı. Tek tek ASALA’nın militanlarını imha etmişler. Asıl ASALA’ya darbeyi vuran bu operasyonlardır. Mardin’de görev yapsam da ‘Kim bu Mardinliler grubu?’ diye merak etmedim. Ama kitabı yazarken araştırdım. Bayağı enterans bir grup çıktı karşıma. Mardinliler grubu, reisinin Mahmut El Zein olduğu kalabalık bir aile. Lübnan’da yaşayan El Zein ailesi, Mardinli Sincar aşireti ile yakın akrabalardı. El Zein ailesi daha sonra Almanya’da Berlin’e yerleşmiş. Berlin’de Kürt ve Araplardan oluşan 14 aile bulunuyor. Bu grupların en büyüklerinden birinin lideri, kendisini Kürt olarak tanıtan Mahmut El Zein. ‘Berlin Cumhurbaşkanı’ lakaplı Mahmut El Zein’in grubuna da ‘El Zein Ailesi’ deniliyor. Bu ailenin 15 bine yakın üyesi olduğu söyleniyor. El Zein, resmi olarak Alman işsizlik yardımı alarak hayatını sürdürüyor. Ancak ünlü mafya babası Mart 2008’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. ASALA ile mücadelede Lübran’da yanımızda yer alan Mardinli El Zein ailesinin hikayesi böyle.”



O DÖRT ASKERCIA AJANIYDI

Deniz Gezmiş ve arkadaşları 1971’de Ankara’da Balgat’taki Amerikan üssünden dört ABD askerini kaçırır. Fidye isterler, 36 saat de süre verilir. Olay dünyada bomba etkisi yapar. ABD Başkanı Nixon bile devreye girer. Sonraları Deniz Gezmiş ve arkadaşları, askerleri serbest bırakır. Aylar sonra Gezmiş hapishanede Erdal Öz’e bu askerlerin kandırılmış, sıradan halk çocukları olduklarını anlatır. Öz de bunu Gülünün Solduğu Akşam kitabında yazar. Fakat bu askerler aslında CIA ajanlarıdır. Bu gerçek de yıllar sonra Bir Casusun İtirafları: Aldrich Ames’in Gerçek Hikayesi kitabında ortaya çıkar.

Eymür bu gerçeğin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Ames, sıradan bir casus değildi. CIA’in Rus masasına bakıyordu ama sonra Rusya adına çalışmaya başlayınca yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Ames’in yolu Türkiye’den de geçmişti. O günlerdeki en büyük öğrenci örgütü Dev-Geç’in içine sızmayı başarmış. Ankara’da görevli bir Amerikalı profesör, Dev-Geç liderlerinden Deniz Gezmiş’e yakın olan ve bir güzellik yarışmasında dereceye almış bir öğrencinin Ames ile tanışmasını sağlar. O kız üzerinden Dev-Geç ile ilgili bilgiler alır. Ankara’da görevli CIA istasyon şefine verir. Buradan da Türk istihbaratına bu bilgiler aktarılır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kaçırdığı Amerikalı askerler Başçavuş Jimie Sexton, erler Larry Heavner, Richard Caraczi ve James Gholson Türkiye’den döndükten sonra CIA’in merkez biriminde görev aldılar. Ames ile yakın temas halindeydiler.”