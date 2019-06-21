Müslüman olmayan bir kişiyle ilişkimiz nasıl olmalı?

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NİHAT HATİPOĞLU

İslam dini evrensel bir dindir. Bütün insanlığa mesaj vermektedir. Her inanç ve din mensubuyla paylaşacak şeylerimiz olabilir. Dinimizin bizlere verdiği engin güven ve toleransla, belli ölçüler dahilinde her din mensubuyla sosyal ve kişisel ilişkilerimiz olabilir.

“Allah sizinle din hususunda savaşmayan – size savaş açmayan- ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı yasaklamaz. (Mümtehine suresi, 8)

Bildiğiniz gibi Yahudi ve Hristiyanların yediğinden (Domuz ve murdar şeyler hariç) yemeği caiz kılmıştır. (Maide, 5)

Gayri Müslümlerle; nazik, temiz, toleranslı, anlayışlı davranmanız dinimizin genel prensiplerine uygun olur. Neticede herkesin dini kendinedir. Ancak; iş, komşuluk veya vatandaşlık ilişkilerinde dinimizin müsaade etmediği hususlara dikkat edeceğiz. Onların kutsal saydıkları semboller hususlarda bizim onlara anlayışla bakmakla beraber kendi kutsallarımıza uygun hareket etmemiz şarttır. Mesela; Bir Müslüman Hristiyanlarla komşuluğu veya ilişkisi var diye; elbette boynuna haç takması kabul edilemez. Bu durumda kendi dininden vazgeçmiş sayılır.

Yas günlerinde siyah giyinmek caiz mi?

Müslümanın yas günlerinde veya taziyeye giderken özel bir renk veya elbise seçmesi söz konusu değildir. Başka kültürlerde olan bir geleneği, bizim uygulamamız doğru değildir. Önemli olan daime temiz, şartlara uygun, kişiliğimiz ve yaşımızla uyumlu bir kıyafet içinde olmamızdır.

Muhtemeldir ki sevinç günlerinde açık renk giysi, sıkıntılı günlerde siyah renk giysi bir kültür alışverişinden bizlere geçmiş olabilir.

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) beyaz giysi genel anlamda tercih etmiştir. Temiz, beyaz ve duru elbise her zaman için tercih edilen bir giysidir. Ancak taziyeye giden bir insanın, o gün, tesadüfen üzerinde siyah bir elbisenin olması da kınanacak, haram sayılacak bir hal oluşturmaz.

Farz ibadetleri terk eden kişinin durumu nedir?

Farz ibadetler Allah tarafından kesinlikle emredilmiş hususlardır. Müslüman kişi bunları yerine getirmelidir. Ancak herhangi bir Müslüman bu ibadetleri, sırf tembellik ve ihmalkarlığından yerine getirmezse, büyük günah işlemiş olur. İsyankar olur. Bir an önce tövbe ile dönüş yapmalıdır. Ancak bu farzları (beş vakit namaz, oruç, hacc, zekat gibi) inkar ederek yerine getirmezse dinden çıkmış olur. Kur’an’da sabit olan emirleri reddeden kişi diniyle bağını koparır.

Mezara gömülmeyen ölünün sorgusu ne zamanolur?

Kişi morga uzun süre de kalsa yani toprağa gömülmese de; Yüce Allah uygun gördüğü bir anda meleklerini gönderir ve hesap -sorgulama- başlar. Normal şartlarda ölü toprağa gömülünce sorgu başlar.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hatipoglu/2019/06/21/musluman-olmayan-bir-kisiyle-iliskimiz-nasil-olmali

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