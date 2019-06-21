FBI, Bir Kiliseyi Bombalamayı Planladığı İddiasıyla DAEŞ’in Destekleyicisini Tutukladı.

Alowemer, gizli bir FBI ajanı yaptığı açıklamada, “Nijerya’daki kardeşlerimizin intikamını alıyoruz” dedi.

İddiaya göre, bombalarının, cemaatlerinin Hristiyan ve Nijeryalı olduğuna inandığı için Pittsburgh’daki Legacy Uluslararası İbadet Merkezinde patlatılmasını planladığını iddia etti.

21 yaşındaki Mustafa Mousab Alowemer, bir kez IŞİD’e maddi destek ve kaynak sağlama girişimi ve iki tane patlayıcıya ilişkin bilgi dağıtma suçlamasıyla suçlandı.

FBI, ABD’ye Suriyeli bir mülteci olarak gelen bir DAEŞ destekçisi Çarşamba’da Pittsburgh’da bir kiliseyi bombalamayı planladığı için tutuklandığını söyledi.

Alowemer, Ağustos 2016’da ABD’ye mülteci olarak gelip Pittsburgh’a yerleşinceye kadar Suriye’de doğup yaşadı. Kısa süre önce şehirdeki bir devlet lisesinden mezun oldu.

Saldırıyı aslında gizli bir FBI ajanı olan başka bir DAEŞ destekçisi ile planladığını düşünüyordu. İnternet üzerinden iletişim kurdular ve dört kez şahsen tanıştılar ve Alowemer ajanı bombalama talimatlarını ve IŞİD propagandasını gönderdi.

Beyannameye göre bomba yapmak için oje sökücü, aküler, buz paketleri ve çivileri çoktan satın almış ve giriş ve çıkış yollarını belirlemek için işaretlediği kilisenin haritasını çıkarmıştı.

Ajan, saldırıyı en üst seviyeye çıkarmak için bir Pazar günü yapılması planlandığını söyledi.

FBI’ın Terörle Mücadele Anabilim Dalı’nın Genel Müdür Yardımcısı Michael McGarrity, FBI’nın “kiliselere ve diğer dini kurumlara son derece ciddiye aldığı tehdidini ve tüm kaynaklarımızı kendilerine yönelik potansiyel terör saldırılarını durdurmak için kullanacağını” söyledi.

Avukat Yardımcısı Genel Demers, “İbadet yerlerinin hedeflenmesi, motivasyonun ne olduğu önemli değildir,” dedi.

Kilisenin papazı, Michael A. Gündüz, o minnettar olduğunu yaptığı açıklamada “Tanrı bizim cemaati korumak, böyle bir trajediyi engelledi.”

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