Beylikova Süleymaniye Köyü

Süleymaniye, Eskişehir ilinin Beylikova ilçesine bağlı bir köydür. Yolunuz iç anadolu bölgesine düşer ve bu köyün yakınlarından geçiyorsanız Süleymaniye Köyü Resimleri ve Süleymaniye köyü videoları sizin de ilginizi çekebilir.

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Süleymaniye, Eskişehir ilinin Beylikova ilçesine bağlı bir mahalledir.Koyun eski adı Erten dir işlerin ertelendiğinden gelmektedir. Koye ilk Osmanlı rus savasından sonra koye goç eden Kafkas göçmenleri (Karaçay) lar gelmiştir burada 101 hane yasamlarını surdururken birkaç hane Ermeni ve 2 hane Rum vardır Ermeni ailelerle Kafkasgöçmenleri arasında sürtüşme ve anlaşmazlık sonucu Ermeni aileler mahallesi terkeder giderken su içilen pınarın basına zehir fıçısını delip bırakır sudan için hayvanlar insanlar olmeye baslar olumler artar Çaresizlikten terk koyu terk ederler .Çifteler Belpınar mahallesini kurarlar. 1916 – 1925 yılları arası köy hememn hemen boştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan bir yasayla Göçebeler yerleştirilir . 1930 lu yıllarda Mihallıççık Dinek’ten vekomşu köy Dumluca ‘dan 1950 lerde ise Mihallıççık Mahmuthisar mahallesinden Süleymaniye’ye yerleşenler olur . 1940 lı yıllarda Göçebelerin tamamı Beylıkahır’a göç eder Meyvecilik ve sebze yetiştiriciği çevre köylere göre daha gelişkin canlı ve hareketli bir mahalledirgelenek ve gorenekleri düğünler çeşitli yemekler çerkezlerden kalma hıçın cerkez tavuğu yemekler yapılırEskişehir iline 83 km, Beylikova ilçesine 15 km uzaklıktadır.Mahallenin iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefonvardır.