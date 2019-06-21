Bekçiyan: Beni davet etmemeleri yanlış

2016’da Patrik Mutafyan’ın emekli edilmesi sonrası dönemde Değabah (Patriklik Kaymakamı) seçilen ancak İçişleri Bakanlığı tarafından Patrik Mutafyan yaşadığı gerekçesiyle Değabahlığı tanınmayan Başepiskopos Bekçiyan geçtiğimiz haftalarda Başepiskopos Ateşyan’ın yaptığı bir açıklama vesilesiyle Agos’a bir değerlendirmede bulundu. Bekçiyan Patrik Mutafyan’ın hayatını kaybetmesi sonrası Değabah seçimleri için yürütülen süreci de yorumladı ve Değabah adaylarının İstanbul Patrikliği’ne bağlı olması gibi bir uygulama olmadığını söyledi. Bekçiyan kendisini dışarıda bırakan Ruhani Kurul kararını da eleştirdi. Başepiskopos Bekçiyan’ın değerlendirmesi şöyle:

“Takriben 3­4 hafta önce Marmara gazetesinde okuduğum söyleşi beni bir kere daha hayrete düşürdü. Patrik seçimi için yapılan yorumlar hakkında şu açıklamaları yapmak istiyorum.

1- Öncelikle ‘Patrik Genel Vekili’ gibi bir makam yoktur bizim Nizamname’mizde ve geleneklerimizde. Şu anda da patrik vefat etmiştir ve yok olan birini vekili olamaz.

2- Söyleşide mevzubahis edilen eski talimatlarla yapılan seçimler yanlış olmuştur ve başka bir yanlışla bu yanlışlar düzeltilemez.

3­Patrik Mutafyan’ın hastalığı sebebiyle ortaya çıkan ‘Patrik Genel Vekili’ gibi uyduma bir makama sözde seçilen sırpazanımız koltuğu haksız bir şekilde gasp etmiştir, çünkü o zaman dahi kurallara uygun bir seçim yapılmamıştır. Şahsım ve Sahak Sırpazan yapılan seçime çağrılmamıştır.

4.- 2017’de yapılan seçimin devlet tarafından tasdik edilmeyişinin gerekçesi eski Patrik’in vefat etmeyişidir.

5- O günkü koşullarda eğer devlet makamlarının seçimi tasdik etmesi mevzubahis idiyse bu hususta Ateşyan Sırpazan’ın beni uyarması gerekiyordu. Kaldı ki ki aynı konuda devlet makamları ile beni görüştürmesi hakkında Şirinoğlu beyefendiden defalarca rica etmeme rağmen ricam gerçekleşmedi.

6-Ne yazık ki Ateşyan Sırpazan her şeyden önce kilisemizin yüksek makamını hiçe saymaktadır ve Katolikosun benim seçimimi tasdik etmesini gözardı etmektedir,

7-Değabah seçiminde Patrikhane’ye bağlı din görevlilerinin seçilmesi hususunda Nizamname’de hiçbir kayıt yoktur. Aksine Yerusağem (Kudüs) Patrikliği Nizamnamesi böyle bir hususu kaydetmektedir.

8.- Ateşyan Sırpazan benim yaşım ve sıhhatim hakkında görüş belirtiyor. Bu en azından densizliktir, ayıp ve günahtır. Ben ise kendisine sıhhat dolu uzun yıllar temenni ederim.

9- İstanbul’daki halkımızın büyük çoğunluğunun arkasında olduğunu, ufak bir grubun kendisine karşı olduğunu belirtmiş. Eminim öyledir. Ancak taraftarlarının halkın arasında bir anket yapması daha doğru olur. Gerçek o zaman ortaya çıkacaktır. İnsanlar sahte mutluluklar ilde etmek içim kendilerini kandırarak acaba mutluk elde edebilirler mi?”

“Beni davet etmemeleri yanlıştır”

Başepiskopos Bekçiyan sadece Başepiskopos Ateşyan ve Episkopos Maşalyan’ın Değabah adayı olmasını öngören 18 Haziran 2019 tarihli Ruhani Kurul kararını da eleştirdi. Bekçiyan şunları söyledi:

“Ruhani Kurul toplantısında alınan karar ve beni davet etmemeleri tamamen yanlıştır. Hakkı olan herkesi çağırmakla yükümlülerdi, ama çağırmadılar. Ruhani Kurul içerisinde hak arayan var mı? Patrik Genel Vekili seçiminde kimseyi çağırmadan oldubittiyle bir seçim yapmışlardı, şimdi de aynı şekilde karar alıyorlar. Ben İstanbul’da iken yapılan Ruhani Kurul toplantısında da kimse sesini çıkartıp itiraz eden olmamıştı, aynı sahtekarlık devam ediyor”

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